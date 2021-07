Andrea Adamo Hyundai viimastest tulemustest: olen paganama vihane!

Autoralli MM-sarjas on tänaseks sõidetud pooled etapid ning Hyundai meeskond ei saa tulemustega rahul olla. Kuuest võistlusest on võidetud ainult üks, kui Ott Tänak ja Martin Järveoja Soomes talverallil alistamatuteks jäid. Punkte on loovutatud aga meeletult.