Ralliajakirjanik pani sõitjad senise hooaja põhjal pingeritta, esikohal üllatusmees

«Võimalik, et kõige frustreerunum sõitja pärast poolt hooaega. Tänakul võiks vabalt olla neli võitu kirjas ja ta saaks [Sebastien] Ogier'ga tabeli eesotsas võitlust pidada. Kombinatsioon halvast õnnest ja tehnilistest probleemidest tähendab seda, et 2019. aasta meistri jaoks on hooaja esimesed kuus võistlust olnud täielik pettumus.

«Ta on näidanud rallivõiduks vajalikku kiirust kruusal, kuid on mures seetõttu, et ei suutnud oma i20 Coupe WRC-st Horvaatias maksimumi välja pigistada. Kuna pooled järelejäänud võistlused toimuvad asfaldil, siis on Tänaku jaoks keeruline tiitlivõitlusesse sekkuda. Teisest küljest, kui on üldse keegi, kes suudab vastu pidada ja kõik ülejäänud etapid võita, siis see on Tänak,» kirjutas Clark eestlase juurde kokkuvõtteks.