AMETLIK ⟩ Ramos lõi käed PSG-ga

«Ma olen väga õnnelik, et liitun PSGga,» tunnistas Ramos klubi kodulehele. «See on minu elus suur muutus ja uus väljakutse. Tegu on päevaga, mida ma ei unusta kunagi. Olen väga uhke, et saan sellisest ambitsioonikast projektist osa võtta ja olla nii paljude heade mängijate ühes meeskonnas,» jätkas hispaanlane.