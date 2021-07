Viimased hooajad pole Levadia eurosarjades liiga edukas olnud. Viimasel neljal hooajal on Euroopa liiga esimeses eelringis alistutud nii iirlaste Cork Cityle kui ka Dundalkile ning veel ka islandlaste Stjarnanile ja mullu fäärlaste Torshavni B36-le. Sarnasel mullusele on ka tänavu Levadia avaringis ikkagi soosikuks.

St Joseph on ainult korra Gibraltari meistriks kroonitud. See juhtus 1996. aastal, kuid see-eest eurosarjades on neil õnnestunud neljal korral esineda. Seni pole ühtki võitu veel nopitud.