Raul Must kohtub Tokyos tiitlikaitsjaga, Kristin Kuuba sai soodsa loosi

Nii naiste kui ka meeste üksikmängus moodustati 14 alagruppi, kus on valdavalt kolm sportlast. Mehi võistleb 42 ning et naisi 43, on üks naiste grupp ka neljaliikmeline. Esmalt loositi gruppidesse 14 asetatud mängijat ning seejärel ühest suurest potist kõik ülejäänud.

Kahekordse maailmameistri Cheni suured võidud jäävad eelmise kümnendi keskpaika, kuid praegugi on ta Hiina esireket ja maailma edetabelis asub kuuendal kohal. Edetabelis 51. real asuva Abianiga on Must korduvalt kohtunud. Tegemist on olnud Eesti paljukordsele meistrile keerulise, kuid sugugi mitte ületamatu vastasega.