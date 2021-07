Olümpiamängud mõjutasid autoralli MM-kalendrit

Rootsi võistluse korraldajad andsid sotsiaalmeedias teada, et nende etapp toimub tavapärasest veidi hiljem Pekingi olümpia tõttu. Hiinas jagatakse talimängudel medaleid 4.-20. veebruarini.

Kokku on 2022. aastal MM-kalendris kuni 13 etappi. Lisaks Monte Carlole ja Rootsile on koht kindel Portugalil, Itaalial, Keenial, Jaapanil, Hispaanial, Eestil ja Kreekal. Millal need toimuvad ja kes saab endale ülejäänud kohad, pole praegu teada.