Neymar sõimas Copa America finaalis Messile kaasa elavad kaasmaalased läbi

Neymarile ei mahu selline käitumine aga kuidagi pähe. «Olen uhkuse ja armastusega brasiillane. Minu unistus on alati olnud mängida rahvuskoondise eest ja kuulda fänne laulmas. Ma ei ole kunagi rünnanud ega ka ründa Brasiiliat, kui nad võistlevad millegi eest. Olgu see sport, modellivõistlus või Oscarid. Kui mängus on Brasiilia, olen ka mina Brasiilia. Kes on üldse brasiillane, kes käitub teistmoodi? Kõik on hästi, aga käige per*e,» kirjutas Neymar Instagrami.