Neuville loodab Rally Estonial Tänaku siseinfole

«Rally Estonia oli eelmisel aastal esimene etapp, mis sõideti pärast MM-sarja pausile panekut. Seega on mul hea meel sinna tagasi minna. See oli üsna kiire ralli, laiade teede ja rohkete hüpetega. Tegelikult kogesime isegi suuremaid hüppeid kui Soomes,» meenutas Neuville eelmise aasta Rally Estoniat, kust ta tulemust kirja ei saanudki.

«Meie jaoks on see väljakutsuv ralli, kuid koos Otilt saadud siseinfo ja nõuannetega loodame olla kiired. Täpselt nagu oleme olnud sel hooajal paljudel teistel rallidel,» lausus belglane, kes on tänavu teeninud koguni neli kolmandat kohta. Kolmandat kohta hoiab ta ka üldarvestuses, kaotades liider Sebastien Ogier’le 56 ja Elfyn Evansile 22 punktiga.