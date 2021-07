Tänak: Hyundaiga on algusest peale olnud keeruline Toyotaga konkureerida

Konkurendi ja WRC punktitabeli juhi Sebastien Ogier’ edu MM sarjas on Tänaku ees peale Safari rallit kerkinud 64 punktile ning hooaja lõpuni on jäänud veel kuus rallit. Vaatamata sellele hoiab Ott Tänak Betsafe’i intervjuus optimistlikku joont ning sõnas, et kõik on võimalik, kuni enam ei ole võimalik. Siiski muutub tema sõnul tiitlivõit iga ebaõnnestunud võistlusega vähem reaalsemaks.

Kuigi eelmisel aastal õnnestus tal Hyundaiga koduetapil võita, siis Tänaku arvates on Toyotale selline profiil paremini sobinud. «Hyundaiga on algusest peale olnud keeruline kiiretel rallidel Toyotaga konkureerida, kuid eelmine aasta tegime selles osas head tööd. Selleks aastaks on nad kindlasti reageerinud ja konkurents saab olema tihe,» kommenteeris Tänak.

Erinevalt eelmisest aastast on Rally Estonia taas kavas südasuvel – kui suur erinevus sõitjate jaoks tingimusi arvestades on, kui Eesti etapp toimub suvel või sügisel? «Kuna teed on siin üldiselt pehmed, siis suvel on kindlasti suurem lootus näha kuiva ilma ja tänu sellele võiksid ka teed paremini kesta. Äikeseilmade tõttu võib ilm olla ebastabiilsem, mis teeb ehk ralli jällegi huvitavamaks, aga üldiselt on rehvivalik siin lihtne ja ilma tõttu väga palju ei muutu,» sõnas Ott Tänak.

Meedias ja fännide seal on viimastel aastatel arutletud selle üle, et rallide viimased võistluspäevad kipuvad olema igavad ja kaaluda võiks formaadi muutmist. Tänaku arvates oleks ka sõitjate jaoks parim lahendus see, kui rallid muudetaks lühemaks, kompaktsemand ning need toimuksid kahel päeval.