Tormihoiatus? Latvala sõnutsi parandas niigi heas hoos Toyota Rally Estonia eel nõrgima koha

Protokoll ei valeta. Kui hooaja tosinast etapis on peetud täpselt pooled, troonivad tabeli tipus Toyota piloodid. Liidril Sebastien Ogier'l on koos 133, Elfyn Evansil 99 punkti. Sabas sörgivad Hyundai mehed Thierry Neuville (77) ja Ott Tänak (69).

«Oleme testidel keskendunud väiksematele ja tehnilisematele lõikudele, sest mullu oli see meie kõige nõrgem koht. Usun, et oleme selles vallas kenasti arenenud. Tean, et kõik meie sõitjad janunevad Eestis edu järele,» ütles Toyota tiimpealik rallit.fi-le.