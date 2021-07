Kalev/Cramo sai paika teise pusletüki

Eriti väärib Nurgeri puhul märkimist, et keskmisest paremad esitused tegi ta Vana Maailma ühe parema klubi Moskva CSKA vastu. Ajalukku minevas 107:102 võidumängus veebruari alguses viskas ta üheksa punkti, kuid sooritas just otsustavatel momentidel olulise pealtpaneku ja tabas väga tähtsaid vabaviskeid. Märtsi teisel poolel peetud kordusmängus veetis Nurger platsil oma hooaja kõrgeimad 29,1 minutit ning tõi kaheksa punkti ja kaheksa lauapalli.

Lisaks Nurgerile on teada, et järgmiseks hooajaks on Cramo hingekirjas ääremängija Tanel Kurbas. Klubi mängib taas Ühisliigas ning paneb end proovile Meistrite liiga kvalifikatsioonis.