«Meil on uued osad ja olen enesekindel, et mu inimesed on teinud head tööd. Uuendused ei puuduta kuidagi töökindlust, vaid nende eesmärk on teha auto kiiremaks. Usun, et nii ka läheb,» rääkis itaallane. Adamo sõnul on nad uuest mootorist üritanud välja pigistada nii palju kui võimalik.