Hyundai läheb Rally Estonial kaksikvõidu järele

«Muidugi loodame, et suudame eelmise aasta võitu korrata. Meie auto on nendel teedel kiire. Samuti on ralli minu jaoks logistiliselt mugav, sest ma ei pea nii palju reisima,» vahendab portaal Rallit.fi Tänaku öeldut.

Sel hooajal kolmandat MM-rallit sõitev Breen on Eestis võistlemise eel põnevil. «MM-kalendris naudin Eesti rallit enim. Eelmisel aastal tegime koos Pauliga (Nagle, kaardilugeja – toim) siin karjääri ühe parema esituse. See on imeline võistlus, mille kiiruskatsed on nii kiired. Loodan korrata sama tulemust, mis eelmisel aastal,» lausus Breen.