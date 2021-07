Rally Estonia raja ääres näeb otseülekannet 86 ekraanilt

Levira innovatsiooni- ja arendusdirektor Martti Kinkari sõnul on ettevõtte sel aastal ekraanide võrgustiku veelgi laiendanud. «Levira varustab sel aastal signaaliga 86 erinevas suuruses ekraani, mis on jagatud Tartu, Otepää ning teiste väiksemate ja suuremate Rally Estonia pealtvaatamisalade vahel. Seda on koguni 59 ekraani võrra rohkem kui mullu. Lisaks edastab Levira ka ralliraadiot, mille sisendsignaali transport on korraldatud koostöös Teliaga,» ütles Kinkar.