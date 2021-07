Rally Estonial on keelatud loata droone lennutada

«Lennuliikluse korraldamine alal toimub võrdlemisi väikses ja kontrollimata alas, kus õhusõidukid on erinevad ja ka õhus eri põhjustel. Selleks, et inimeste pea kohal lendavad õhusõidukid pealtvaatajatele ega ka teistele õhus viibivatele sõidukitele ohtu ei tekitaks, on Rally Estonia kiiruskatsete läheduses loodud piirangud nii droonidele kui ka tavapärastele õhusõidukitele. Oluline on meeles pidada, et ralli ajal on droonide lennutamine keelatud ja ilma loata droonid eemaldatakse,» rääkis Lennuliiklusteeninduse lennundusteabe osakonna juht Kalmer Sütt.

Katsete vahetuses läheduses toimetab WRC filmimiskopter, mis liigub mööda kindlat trajektoori, et üle maailma pakkuda parimaid kaadreid rajalt. Lisaks liiguvad katselt katsele kopterid klientidega ja on väga suur tõenäosus, et nad tahavad seda teha korraga, kuna enamasti soovitakse ära näha esimese otsa masinad (WRC klass). Kliente lennutavate kopterite jaoks on korraldaja ette valmistanud spetsiaalsed maandumisplatsid, mis asuvad katsete vahetus läheduses. Valmis tuleb olla ka meditsiinikopteri võimalikuks liikumiseks ja drooniseire tegevusteks. Kõikide õhusõidukite liikumist jälgitakse alates õhku tõusmisest kuni maandumiseni, et tagada nii pilootide kui ka pealtvaatajate turvalisus.

Piirangud droonidele

Ralli korraldaja on kehtestatud ralli alale ohutuse tagamiseks lennupiirangu alad. Selleks, et inimeste peade kohal lendavad droonid pealtvaatajatele ega ka teistele õhus viibivatele sõidukitele ohtu ei tekitaks, on Rally Estonia kiiruskatsete läheduses droonide (sh hobidroonide) lennutamine keelatud. Ilma loata lendavad droonid kõrvaldab korraldaja droonipüüdjaga ja konfiskeerib.

Droone võivad nõuetekohase kooskõlastuse ja lennujuhi loa olemasolul lennutada ainult Rally Estonia korraldusega seotud isikud. Ilma loata lendavad droonid konfiskeeritakse ning lennutaja suhtes kohaldatakse vastutust seaduses ettenähtud korras. Ilma loata lennutatud drooni tõrjumisega kaasneva kahju eest vastutab drooni lennutaja ehk piloot.

«Ralli ajal on õhusõidukitele kehtestatud piirangud Tartu lähi- ja lähenemisalasse sisenemisel. Samuti on piirangud Tõutsi lennuvälja kasutamisel. Arvestades katsete lõppemise kellaaegu, on Tartu lennujaam ralli ajal avatud tavapärasest kauem,» täpsustas Sütt.