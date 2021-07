Neuville Hyundai hädadest: peame pöidlad pihus hoidma ja paremale õnnele lootma

«Võistluseelne test läks hästi ja tunnen ennast autos mugavalt,» sõnas Neuville pressikonverentsil. Ta tõi välja, et kõige suuremad väljakutsed on Eesti MM-etapil kiirus ja hüpped. «Kui oled hüpetel ettevaatlik, siis kaotad aega. Aga kui lähed liiga kiirelt, siis lõhud auto ära,» seletas belglane.

Võrreldes möödunud aastaga on Rally Estonia võistlustrass umbes 100 kilomeetri võrra pikemaks muutunud. Samas ei usu Neuville, et see väga palju midagi muudaks. «24 kiiruskatset on päris palju, aga kui kõik tunnevad ennast autos hästi, siis on vahesid keeruline teha. Aga teed on tänavu head ja tingimused peaksid olema kõigile võrdsemad,» rääkis ta.