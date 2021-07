Rovanperä: Rally Estonia on mulle kui koduralli

Tema sõnul on võistlus oma stiililt suhteliselt sarnane möödunud aastale, kuid pikkusega on lisandunud uusi kilomeetreid ja juurde on tulnud tehnilisemaid lõike. Eestis valitsevat palavust ta suureks murekohaks ei pea, sest kiirel rallil tuleb autosse palju värsket õhku, mis ei lase temperatuuril liiga kõrgeks kerkida.

Kuna Rovanperä elab Eestis, siis on lisaks Ott Tänakule ka temal kergelt koduralli tunne. «See ei tundu nii koduralli kui Soome, aga on tuttav ja kodule lähedal,» rääkis ralliäss.

Kuigi mainekas ralliajakirjanik David Evans peab just teda võistluse suursoosikuks, siis noormees endale liigseid pingeid peale ei pane. «Minu plaan on mitte hulluks minna, aga samas kiire olla. Tahan korraliku tulemuse teha, aga suurepäraseks tulemuseks tuleb siin kõvasti suruda,» andis Rovanperä mõista, et üheks eesmärgiks on auto finišisse tuua.