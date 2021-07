Ogier enne Rally Estoniat: keegi ei oodanud, et Eestis on nii palav

«Eelmine aasta oli minu jaoks siin esimene kord võistelda. Siis oli raske ülikiirete teedega aklimatiseeruda, aga meil oli päris hea võistlus,» ütles 2020. aastal Eesti MM-etapil kolmandana lõpetanud Ogier. «Nüüd on asju muutunud. Uued lõigud on tehnilisemad ja kitsamad, see on meile päris hea väljakutse.»

Omajagu küsimusi on enne rallit tekitanud ka rehvitaktika. Pirelli on pehmest rehvisegust teinud peamise valiku, kuid tundub, et kuumal kruusal võib paremaks osutuda isegi kõva seguga rehv. Ogier’ arvates oli pehmem rehv alguses hea valik, kuid kuum ilm võib olukorda muuta. «Keegi ei oodanud, et siin saab olema nii palav. Siin on palju soojem, kui me eeldasime. Ma tõesti ei tea, rehvide osas on õhus palju küsimärke. Paberil on pehme rehv parem ja kõige kiirem, aga ma pole enam väga kindel. Sellise kuumaga võivad tulla ka äikesetormid. Võib-olla polegi rehvivalik enam nii otsekohene,» rääkis Ogier.

Samas pole Ogier’il väga põhjust asju enda jaoks keeruliseks mõelda. 133 kogunud prantslasel on lähima jälitaja ees edumaa 34 punkti. Selleks meheks on tiimikaaslane Elfyn Evans. Thierry Neuville ja Ott Tänak kaotavad prantslasele 56 ja 64 punktiga. «Olen viimasel ajal olnud päris rahulik ja võtnud asju vabalt. Olen oma kohaga rahul. Hooaeg on küll alles poole peal, aga alati on hea, kui mul on Elfyni vastu üks Jokker ning kaks Thierry ja Oti vastu,» selgitas Ogier, et tal on Jokkerite näol olemas punktide puhver.