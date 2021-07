Venemaa sportlastele teeb Tokyogi eel häda doping, mitte koroona

Venemaa ujumisliidu president Vladimir Salnikov märkis portaalile sports.ru, et uurimise all olev juhtum on pärit 2014. aastast ja seotud Moskva labori andmetega. Kokku sai WADA 298 Venemaa erinevate alade sportlaste andmed, 145 sportlase profiilis on failid aga muudetud või eemaldatud. Ning nende seas on ka Tokyo mängudele pääsme teeninud Andrussenko ja Kudašov.