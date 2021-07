Latvala hakkab järgmise aasta koosseisu paika saama

Evansist, kelle leping Toyotaga on selle hooaja järel lõppemas, huvitub ka M-Sport eesotsas Malcolm Wilsoniga, kuid tundub, et waleslane on siiski Jaapani autotootjaga lepingut pikendamas.

Latvala sõnul on nad uue lepingu sõlmimisele lähedal nii Evansi kui ka talendika Soome sõitja Kalle Rovanperäga: «Ütleme nii, et meil on olnud Kalle ja Elfyniga väga positiivsed läbirääkimised, kuid ei saa veel nende lepinguid kinnitada.»

Valitsev maailmameister Sebastien Ogier ei plaani tuleval hooajal täit programmi kaasa teha ning seega vajab Toyota ka kolmandat sõitjat.