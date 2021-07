GALERII ⟩ Kaos parkimises: QR-kood juhatas Leigole liikunud fänne valesse parklasse

Kui suur osa pealtvaatajaid jälgis Kambja kiiruskatse efektset hüpet võimalikult raja äärest aia tagant, siis mõned teised olid leidnud nutika lahenduse. Rallifännid Raul Viik ja Piret Porr istusid tribüünide taga mäenõlval, kust sai hästi näha nii hüpet kui ka teist teelõiku ning seal oli ka piisavalt tuult, millega kuuma ilma trotsida.

Nad on WRC Eesti etapil esimest korda. Tõsi, Ott Tänaku ja Martin Järveoja katkestamine oli meele kurvaks muutnud. «Ega masendus on peal, tõesti kahju,» rääkis Raul Viik. «Nüüd vaatame lihtsalt rallit, enne oli ikka ootusärevus, kui see auto mööda kihutas. Aga katsed käime ikka kõik läbi,» tõdes Piret Porr.

Valed juhised

Nemad olid üks osa nendest fännidest, kes jõudsid Leigo vaatamisalale suure kiirustamisega. «Üks QR-kood, mis oli juhiseks antud, juhatas inimesi valesse parklasse. Ja pidime sõitma ringi ning otsima õiget asukohta,» ütles Porr. Üldiselt aga on mõlemad siiani ralli korraldusega rahul olnud.

Parkimise muredega puutus kokku ka teine fänniseltskond, kelle sõnul jutustasid turvatöötajad autojuhtidega liiga pikalt ning oleksid võinud lihtsalt käega suunda näidata. «Ei ole hetkel ralli korraldamisega üldse rahul. See, et 1500 inimest on väikesele alale purki surutud ning ei saa rallit vabalt vaadata, võtab osa elamusest ära,» ütles Ivar. Meestele tekitas küsimusi, miks on VIP-alal tualetid mugavalt lähedal, aga tavalised pealtvaatajad peavad selleks nõlvast kaugele alla kõndima.