Pärnu ratsaspordi Grand Prix võitsid Urmas Raag ja Van Damme

Kolme päeva jooksul peeti kokku kaheksa ametlikku võistlust 115-140 cm takistustel ning reedel ka üks sõit noortele ja lastele 90-100 cm parkuuris. Classic Pärnu peakorraldajate Agris Juhkovi ja Siim Nõmmoja sõnul möödus nädalavahetus hästi, kõik pidasid kuumale temperatuurile hästi vastu ning pealtvaatajaid jagus. «Sellises eksklusiivses asukohas ratsavõistluse korraldamine on väljakutse tervele meeskonnale. Kuid usume, et kõik sujus ning andsime Pärnu rannamelusse ühe erilise täienduse,» kinnitasid korraldajad.

Teise sõidu toetajaks oli Classic Pärnu finantspartner Holm pank ning võisteldi 125cm parkuuris. Selle sõidu võitsid ühede ümberhüpetega Kati Raidma ja Harole, ajaga 37,79. Teise koha said Grete Veske ja Zinzino, ajaga 38,43 ning kolmandale kohale tulid Helene Pruunsild ja Camara Z, ajaga 39,84. Lisaks kuulutati selle sõidu lõpus välja kahe päeva arvestuses ka kaks eritiitlit koos eriauhindadega Holm pangalt. Classic Pärnu parim juunior 2021 tiitli võitis Leedu võistleja Beatrice Endzinaite hobusel Mowgli Vande Wijngaardhoeve ning parimaks nooreks ratsanikuks kuulutati Anette Lepik, hobusel Samurai’s Miracle.

Päeva kolmas sõit oli mõeldud noortele ehk 5-7 aastastele hobustele 120/125/130 cm takistustel, mille esitlejaks oli Moller Auto Pärnu. Selles sõidus olid parimad Hanno Ellermann ja Kristallo, ajaga 23,80. Teisele kohale tulid Linda Randpere ja Zuriso, ajaga 25,19. Kolmandana lõpetasid Andres Udeküll ja Porche, ajaga 26,72. Selle sõidu raames kuulutati välja ka Classic Pärnu 2021 parim noor hobune. Selle tiitli koos Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi eriauhinnaga pälvis ratsu nimega Hoshi No Senshi K.S.H, kellega sõitis Hanno Ellermann.

Classic Pärnu peakorraldajate Siim Nõmmoja ja Agris Juhkovi sõnul on võistlema oodatud üle 100 hobuse ja ratsaniku Eestist, Lätist ja Leedust. «Kahel päeval toimub kokku kaheksa võistlussõitu, kus saab näha 115-140 cm takistuste ületamisi. Põhisõit Classic Pärnu Grand Prix leiab aset pühapäeva õhtul. Lisaks toimub areenil mõlemal päeval koolisõidu show, mis tutvustab pealtvaatajatele ratsaspordiala, mille Eesti esindaja äsja olümpiale pääses.»

Classic Pärnu ei ole ainult spordisündmus, vaid pakub pealtvaatajatele ka muud meelelahutust ja kultuuriprogrammi. «Areeni kõrval on avatud külaliste restoran, kus saab hea toidu ja veini kõrvale tipptasemel ratsasporti vaadata. Kuursaali ees on toimumas minimess, kus tutvustatakse sündmuse toetajate tooteid ja teenuseid ning peredel on võimalus proovida poni- või vankrisõitu. Laupäeval kell 14 toimub koostöös Pärnu Muusikafestivaliga Kuursaali kõlakojas Kaitseväe orkestri tasuta kontsert «Kaunimad laulud »,» rääkis korraldaja.