VIDEO ⟩ Egon Kaur: kahju on päev lõpetada sellise noodiga, et kiirabi oli rajal

Kaur jätkas: «Homme tahan olla stabiilsem, et tempo ei kõiguks ja suudaksime katseaegadega esimesele ühtlast kaotust hoida. Kui Aleksei Lukjanuk nii jätkab, siis me ei peaks riskima.

Ralli on pikk ja eesmärk oli täna lõpuni tulla. Kolm päeva on sõita ja nüüd on alles esimene selja taga. Mulle tänased katsed täitsa meeldisid. Meenutavad Viru ralli katseid ja on väga vahvad, saab legendi järgi sõita. Eks peab jälgima, mis tempot meie lähikonkurendid homme hoiavad. Tänastel viimastel katsetel oli minu tunne okei. Kui nii jätkata, oleks juba päris hea.»