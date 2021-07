Sebastien Ogier' plaan järgmiseks hooajaks hakkab tasapisi paika loksuma

Prantslane on sel hooajal korduvalt kinnitanud, et tuleval hooajal ta WRC-kalendrit täis mahus kaasa ei tee. Küll aga sooviks ta kätt proovida ringrajasõidus.

Toyota Gazoo Racingu Euroopa osakonna tehniline direktor Pascal Vasselon ütles Autospordile, et Ogier on juba simulaatoriga tutvust teinud ning läbirääkimised on täies hoos. «Meil pole praegu veel ühegi kindlat plaani. Vaatame ringi ja uurime võimalusi. Ta on huvitatud meie autoga sõitmast ning mõistan, miks ta soovib just Hypercariga Le Mansil võistelda,» lausus Vasselon.