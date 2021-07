Neuville'i pinge all hoidev Ogier: pean leidma parema tasakaalu kavaluse ja kiiruse vahel

See vahe võib aga kiirelt kaduda, sest Ogier sõitis hommikusi katseid üsna ettevaatlikult. «Pigem olla ettevaatlik kui liiga agressiivne. Kuid kui ei suru maksimaalselt, siis pole kerge ka kiirust leida. Ma ei tundnud end mugavalt, oli palju pehmet pinnast ja roopaid, teed olid kitsad. Ma ei ei julgenud kahel esimesel katsel suruda. Viimasel oli aga palju rohkem tee puhastamist,» võttis Ogier päeva esimese poole kokku.

Prantslase esimene eesmärk on enda selja taga hoida tiimikaaslane Elfyn Evans, kes kaotab talle 15,7 sekundiga. Samal ajal mõtleb ta ka poodiumile, sest Neuville on löögiulatuses. Ent kõik, mida seitsmekordne maailmameister Rally Estonial teeb, on väga täpselt kalkuleeritud. «Olen MM-arvestuses olukorras, kus oleks loll liigselt riskida. Praegu olen ehk liiga palju peaga sõitnud, proovin edaspidi leida parema tasakaalu kavaluse ja kiiruse vahel.»

Tegelikult tunnistas ka Neuville, et temas on veel varu. «Ma ei suutnud vahet suurendada, sest võtsin vähe riske. Kui seadistus on õige, suudame pärastlõunal juba rohkemat,» lubas belglane.

Peipsi ääres sõidetud uute kiiruskatsete kohta sõnas Neuville, et need olid eilsetega võrreldes tehnilisemad, ent siiski nauditavad. «Uued katsed, väga kitsad, nähtavus oli halb, palju puid ja kõrget muru. Keeruline, aga saime hakkama.»

Tema peamine eesmärk on kinni hoida poodiumi kolmandast kohast. «See ei ole kerge ülesanne, sest ma ei tundud end hommikul hästi. Kiirete katsete ja uue legendiga on eksimused kerged tulema. Loodetavasti väga palju üllatusi enam ei tule.»

Rovanperä: eeltöö tasus end ära

Rally Estonia liider Kalle Rovanperä jättis konkurendid ahhetama päeva esimesel kiiruskatsel, kus edestas Ott Tänakut 10,7 ja Craig Breeni koguni 14,3 sekundiga. «Pärast rajaga tutvumist teadsime, et see on üks võtmekatsetest ja seal tekivad vahed. Valmistusime selleks hästi ja töö tasus end ära,» sõnas soomlane.

Poole ralli peal on tema edu Breeni ees 35,7 sekundit, kuid asi pole kaugeltki veel tehtud. «Kõik on veel võimalik. Kui tingimused lähevad karmiks, siis tuleb ikkagi hea kiirusega sõita.»

Hyundai kiireim mees Breen tundis end autos hästi. Ideaalis soovinuks ta Rovanperäle lähemal olla. «Natuke frustreeriv, sest andsin esimesel katsel kõik, mida suutsin, aga Kalle oma tööd hämmastavalt,» lausus Breen.