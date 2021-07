Järgmine Eesti rallimees peab Rally Estonial kukrut kergendama

Jeets ja Toom alustasid teist võistluspäeva oma klassi seitsmendalt kohalt, kuid on enne 18. katset tõusnud viiendaks. Kaotust WRC3 liidrile Aleksander Lukjanukile on kogunenud 6.42,6. Jeets on ainus sõitja, kes on osalenud kõikidel Rally Estonia võistlustel alates aastast 2010.