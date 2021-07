Tänak homsest päevast: sõidame ja teeme oma tööd

Tänak tunnistas Eesti ajakirjanikele antud intervjuus, et kuigi otseselt mitte millegi peale tal sõita ei olnud, siis midagi kasulikku ta sai. «Jah, saime rallit sõita,» ütles ta. Lisaks sellele õnnestus uusi katseid läbi sõita.

Tänak on korduvalt kritiseerinud tänavust punktikatset, sest see ei sarnane ralli ülejäänud katsetele ja kinnitas seda taas ka laupäeva õhtul antud intervjuus.

«Sama nagu täna, sõidame ja teeme oma tööd,» vastas eestlane küsimusele, millise plaaniga homme rajale minnakse. Kui talt uuriti, kas punktikatsel on plaan viie punkti peale välja minna vastas Tänak: «Eks näis jah.»

Välismeediale antud intervjuus tunnistas Tänak, et auto on seni igal võistlusel väga hästi töötanud ja kuigi läks aega, siis on eestlane Hyundai i20 Coupe WRC roolis õige tunnetuse üles leidnud.