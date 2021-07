LAUPÄEV RALLY ESTONIAL ⟩ Rovanperä jäi rünnakuga rahule, Breen kurtis vähese kogemuse üle, Ogier jäi kidakeelseks

1. koht Kalle Rovanperä (2:17.46,8): « Väga hea päev oli, eile olid vahed väikesed, täna tegime need palju suuremaks, vahet on keeruline hoida, aga homme peaks lihtsam olema,» ütles Rovanperä päeva viimase kiiruskatse lõpus. Laupäeval pani ta oma edule aluse avakatsega, kus oli lähimast konkurendist Craig Breenist 14,3 sekundit kiirem. «Kindlasti valmistusin selleks katseteks palju. Teadsin, et seal saab suur vahe teha ja pingutasime seal kõvasti.»

2. koht Craig Breen (+50,7 sek): «Peame tänase päevaga rahul olema. Teadsime juba hommikul et saab raske olema,» ütles Breen, kes enne praegust rallit sai WRC-autoga MM-rallil startida eelmise aasta septembris toimunud Rally Estonial. «Läheb veel aega, et ennast autos mugavalt tunda. Tundub natuke võõras, üks-kaks protsenti on enesekindlusest nende teede jaoks puudu, ajakaotus toimub kiiretel teedel ruttu. On raske sõita kuttide vastu, kes sõidavad MM-sarjas regulaarselt.»