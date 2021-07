PUNKTITABEL ⟩ Tänak langes viiendaks, Ogier liigub tiitli suunas

Ott Tänaku ainsaks saagiks Rally Estonialt jäid punktikatse võiduga teenitud viis silma ja sellest ei piisanud, et üldvõidu noppinud Kalle Rovanperät enda seljataga hoida.

Tabeli tipus jätkab uhkes üksinduses Sebastien Ogier, kes suurendas teisel kohal oleva Elfyn Evansi ees oma edu kolme punkti võrra. Tabeli esimese kahe vahe on juba 37 silma.

Meeskondlikus arvestuses kohamuutusi ei toimunud. Toyota on endiselt kindlalt esikohal ja Hyundai poolt on vaja korralikku pingutust, et Jaapani autotootjale järgi jõuda.