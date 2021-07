Esimene NHLi mängumees tunnistas homoseksuaalsust

«Kuigi viimane poolteist aastat on olnud hullumeelne, andis see mulle võimaluse leida oma tõeline mina. Ma ei karda enam seda varjata. Täna on mul uhke tunne avalikult kõigile öelda, et olen gei,» kirjutas Nashville Predatorsis mängiv Prokop Twitteri postituses.