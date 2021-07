Eestis säranud Breen on avatud kõikidele pakkumistele

«See on see, mida mina ja Paul (kaardilugeja Paul Nagle - toim.) praegu kõige enam jahime. Me tahame tulla maailmameistriteks, kuid ei pea olema just eriline matemaatik nuputamaks, et pooltel rallidel kihutades ilmatšempioniks ei tule,» sõnas Lõuna-Eestis oma karjääri parimat tulemust korranud roolikeeraja usutluses WRC-sarja kodulehele.

Viimati 2018. aastal täishooaja kaasa teinud Breen on viimased kolm hooaega Hyundaiga saanud õnne proovida vaid üksikutel etappidel (kokku seitsmel). Kuigi suures plaanis on ta oma eluga Lõuna-Korea tiimis rahul, on ta valmis vajadusel ka maad kuulama, peaks see tähendama täiskohaga sõitja rolli.

«Me oleme ilmselgelt valmis kõiki variante kaaluma. Ma tunnen end siin kui kodus, tunnen end mugavalt Hyundais, kuid selles olukorras, kus ma praegu olen, pole asjad lihtsalt minu kontrolli all,» viitas ta asjaolule, et tiimipealik Andrea Adamo on see, kes otsustab, mis võistlustel ta peale saab. «Meil tuleb leida lihtsalt võimalus kuidagi täishooaeg kaasa teha ning seejärel sellest võimalusest kinni haarata.»