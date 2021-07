Peatreener Cédric Énard rääkis, kuidas sündis valik mängijatest, kellega alustati ettevalmistust koduseks EM-finaalturniiriks. «Ma ei tahtnud mängijate ringi väga suureks ajada, ent soovisin siiski paremat ülevaadet mõnede meeste seisust, keda ma seni palju näinud pole. Seetõttu alustasime 17 mehega. Kert on tagasi, sest ta on Kert. Tal olid Kuldliiga ajal vigastusemured ja loodetavasti on need nüüd möödanik. Rait on samuti taas meeskonnas, temaga pole mina koondises kunagi töötanud ja tahtsin temast ülevaate saada. Raidu kogemused võivad meile palju kasuks tulla, tahan näha, millises seisus ta ka füüsiliselt on,» rääkis juhendaja.