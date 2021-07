Nagu allpool olevast videost näha, olid olud märjad. See võib Neuville'ile ja Hyundaile ralli ajal olla nii eelis (kui ka siis on märg, on ju teada, kuidas auto ja rehvid käituvad) kui ka vastupidi (kui ralli ajal sirab päike ja on kuiv, polnud testist suurt kasu).