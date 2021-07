FC Barcelona ja Neymari neli aastat kestnud palgatüli sai viimaks lahendi

Nimelt väitis 2017. aasta augustis 222 miljoni euro eest tööandjat vahetanud Neymar toona, et Kataloonia suurklubi jäi talle võlgu lojaalsusboonuse, mis pidi kaasnema tema 2016. aasta oktoobris sõlmitud lepingupikendusega. Nõue polnud sealjuures mitte väike, Neymar ja tema agendist isa soovisid Barcelonalt 43,6 miljonit eurot.

Esialgu soovis brasiillane selle otsuse edasi kaevata, kuid selle nädala alguses teatas FC Barcelona mõneti ootamatult, et on jõudnud Neymariga kohtuvälisele kokkuleppele ning selle tulemusena on teema nüüdseks ka laualt maas.