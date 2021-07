Linn premeerib tartlannast olümpiavõitjat Julia Beljajevat 10 000 euroga

«Eesti võitis suveolümpiamängudel kulla viimati 13 aastat tagasi ning on suur rõõm, et pärast pikka ootamist tõi tubli epeenaiskond kõige kirkama medali taas kodumaale.

Tartlaste jaoks on rõõm seda suurem, et Julia Beljajeva treenib siinsamas Tartus vehklemistreeneri Natalja Kotova käe all. Tunneme nende üle suurt uhkust,» ütles linnapea Urmas Klaas.