Eesti kaardilugeja teeb Belgias oma MM-debüüdi

Kui Virves on tänavu juunior WRC-s teinud kaasa täishooaja ja tegi oma MM-debüüdi möödunud aasta Rally Estonial, siis Leski jaoks on tegu esimese MM-ralliga. Vangerduse põhjustas see, et Virvese tavapärane kaardilugeja Sander Pruul ei saa töökohustuste tõttu Belgiasse kaasa minna.