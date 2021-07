EKSPERIMENT ⟩ Kuidas mõnele koondiseuks avaneb ja teisele sulgub

Aga nüüd katsete juurde. Alustuseks tuleb teha viis katset:

kätekõverdused 30 sekundi jooksul

parema jalaga üleshüpe

vasaku jalaga üleshüpe

mõlema jalaga hüpped üle palli 30 sekundi jooksul

10 meetri sprint

Kui sportlik varustus tundub katsete sooritamise puhul üsna loogiline, siis tasub tähele panna, et esimese nelja katse puhul on vaja ühte, sprindi puhul kahte jalgpalli.

Katsetele saab esialgu tagasisidet tarkvaralt, aga edukaid videoid vaatab läbi ka spetsialist! Eduka video alla liigitub klipp, mis on rakendusele nii-öelda loetav. Mina ei suuda oma randmevigastuse tõttu teha määrustepärast kätekõverduste videot, hoolimata enam kui kümnest katsest.

Tagasiside on üllatavalt positiivne. Liigagi. Teen ühe sprindi üsna minimaalse soojenduse pealt pigem kehvades ilmaoludes, kuid rakenduse sporditeaduse juht teatab: «Well done! Good attempt.»“ (Inglise keeles: «Hästi tehtud! Hea katse.») Sellele lisanduvad küll laused, mis annavad märku, et ma võiksin oma tulemust parandada, ja sporditeadlane annab mõistliku juhtnööri sprindi lõpus mitte aeglustada.

Samas kui vaadata skaalat ja võrrelda seda telefoniaku täitumisega, siis tundub, et aku on pigem tühi… samas on kirjas hinnang good, mis tundub ühtpidi positiivne, aga samas jätab õhku küsimuse, milliseid ülivõrdeid kasutatakse päriselt kiirete inimeste puhul.

Millistele katsetele edasi?

Kui füüsilised katsed on läbitud, siis on võimalus kiigata rakendusest võistkondade testimisvõimalusi. Juunikuu keskpaiga seisuga on väga aktiivne Inglismaa klubi Burnley, kes otsib endale akadeemiasse mängijaid. Samuti otsib mängijaid esindusnaiskond. Katse pole küll hetkel avatud ja lisaks peab vastama tingimustele. Näiteks esindusnaiskonna puhul on vaja edukalt läbida eespool mainitud viis katset, täita ära kogu oma profiil (mitte valikuliselt) ja olla vähemalt 16-aastane. Artikli kirjutamise ajal on katse veel «lukus» ja märgitud on, et proovimine on tulekul, kuigi täpsustatud pole ei algus- ega lõppkuupäeva. Selline poolik info päris paljude testide kohta on peamine asi, mis rakenduse kasutamise vältel negatiivse poole pealt silma jääb.

Burnley meeskond pole ainus hinnatud Inglismaa klubi, kes katseid korraldab. Kui näiteks Ben Greenwood käis katsetel Chelseas, siis artikli kirjutamise ajal on rakenduses võimalus valida katseid Nottingham Forestis, West Ham Unitedis ja isegi Kreeka klubis Olympiacos. Enamik keskendub minust kaks korda noorematele inimestele. Näiteks üks West Hami katse on 4–11-aastastele! Alaliitudest on esindatud Sri Lanka oma.

Spordidirektorid eelistavad mängijaid oma silmaga näha

Eesti spordidirektoritega vesteldes selgub, et videod võivad edasi anda nii-öelda pooltõdesid.