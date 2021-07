Levadia peatreener: eurosari oli meie jaoks nagu mesinädalad

«Ootasin meie võistkonnalt rohkem kvaliteeti, nii palliga mängus kui ka pressi tegemisel. Meil on mõningate asjadega probleeme, aga ma ei soovi neist hetkel rääkida.

Kõrvaltvaatajatel võis jääda mulje, et andsime liiga kergelt initsiatiivi vastastele, aga tegelikult oli meil lihtsalt raskusi palli tagasivõitmisel. Meie kõrge pressing ei toiminud päris nii nagu oleksime soovinud,» sõnas Levadia peatreener Marko Savic mängujärgsel pressikonverentsil.

Serblane kinnitas, et meelega vastasele initsiatiivi ei andtud: «Kindlasti ei langenud me tahtlikult sügavale kaitsesse, see ei ole meie mängufilosoofia.»

«Nägin juba esimesel poolajal, et Vaštšuk ei ole täieslikult mänguvalmis. See kui kaks mängujuhti peavad mõlemad mängima poole vinnaga ei aita kindlasti kuidagi kaasa, aga see ei ole mingi vabandus, sest vastased lugesid meie mängu väga hästi.

Peale lisaminutite võimalust, kust tuli värav ei olnud neil ühtegi 100 protsendilist olukorda.» jätkas Savic.

Levadia peatreeneri sõnul on nende peamiseks eesmärgiks endiselt Premium liiga tiitli võitmine: «Meil on sellest hooajast võistkonnas 15-16 uut mängumeest, see ei ole lihtne, aga me ehitame tugevat võistkonda ja meeskonna sisekliima on väga hea.