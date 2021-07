GALERII ⟩ Paide ja Flora võitlesid, ent ei skoorinud

Kuna väravaid Kesk-Eestis ei löödud, oli see vesi hoopiski liider FCI Levadia jaoks, kes säilitas nõnda kolmepunktilise edu Flora ees. Kahele pealinnaklubile järgnebki Paide, kolmas Maarjamaa suur ehk Nõmme Kalju jääb nimetatud triost maha juba tükk-tükk maad.

Viimase kahe hooaja jooksul, mil Paide tõeliselt püünele tõusnud, on Flora ja Paide kaalukausid (5-2-0) pealinlaste kasuks. Märkimisväärne on siiski, et viigisadamasse on suubunud just kaks viimast omavahelist kohtumist.