Järgmisel MM-etapil osaleb erakordselt palju sõitjaid, Katsuta tuleb starti uue paarimehega

Ypresi võidukihutamise krooniks on mõistagi WRC-mehed. Toyota tuleb starti tavapäraselt nelja masinaga, mida roolivad siis vastavalt Sebastien Ogier, Elfyn Evans, Kalle Rovanperä ja Takamoto Katsuta.

Neist viimane on rajale minemas aga uue kaardilugejaga. Kuna tema senine paarimees Daniel Barritt vigastas Rally Estonial enda selga, siis istub Belgias jaapanlase kõrvale noor britt Keaton Williams, kes on senini legendi lugenud Josh McErleanile. Küll pole praeguseks teada, kas tegemist on ajutise või püsiva muudatuse.