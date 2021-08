PM TOKYOS ⟩ Oleski avapäev põhialal jäi nõrgaks: võib-olla on minu ettevalmistus natukene liiga korralik

Ta selgitas, et puudu jäi rahust ning väikeste nüansside kokkupanekust. «Ei saanud tervikpilti kätte. Puudu oli konkreetsusest, olin veidi pealtvaataja rollis. Ma ei suutnud asja täielikult kontrollida,» lausus ta.

Oleski soojenduslasud lendasid kõik kümnesse, paraku ei kandunud hea hoog võistluslaskudesse. Ebakindlust tekitas ka käepideme libisemine esimeses kuuesekundilises voorus, kus Olesk teenis 46 silma. «Sinna see seeria läks ja sealt tagasi tulla oli natukene keeruline. Lõpuks sain vihaseks ja siis hakkas tulema,» avaldas ta.

Esmaspäeval lastakse kvalifikatsiooni teine ring. Paremusjärjestus pööratakse ümber – kehvema tulemusega sportlased lasevad esimesena, paremad viimasena. Kvalifikatsiooni parima tulemuse lasi prantslane Clément Bessaguet (297 silma). Viimasel finaali viival kuuendal kohal on Pakistani laskur Ghulam Mustafa Bashir (293).

«Kõik on inimesed,» andis ta mõista, et ka liidrid võivad veel eksida. «Teen endast oleneva ja usun, et läheb paremini kui täna.»