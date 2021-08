TÄNA OTSEÜLEKANNE ⟩ Eesti naisvõrkpallurid võõrustavad Tartus Soomet

Peatreener Lorenzo Micelli on suviste laagritega väga rahul ja ütleb, et noortes on suur potentsiaal. «Paide laager oli raske, andsime ju neli trenni päevas, sest tegutsesime eri gruppides. Aga jään väga rahule, sest nautisin noortega töötamist. Ka kogenumad mängijad on nüüd pärast pikemat treeningperioodi saavutanud hea vormi, mille pealt on hea mängida. Kahjuks polnud meil EM-valiksarja eel võimalust nii pikalt treenida, aga on nagu on ja nüüd vaatame tulevikku, kus on palju noori,» sõnas juhendaja.