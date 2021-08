ROG CS:GO Meistriliiga üleminekumängud tutvustavad uusi võistkondi

Üleminekumängudesse pääsesid kuus võistkonda, kellest kaks on vahetanud nime ning liikunud ka uute organisatsioonide alla. Esimesel hooajal Meistriliigas mänginud Cathouse ja Punapead jätkavad teisel hooajal sama nimega. Nende Meistriliiga kohtadele pretendeerivad Teise liiga ülekaalukalt võitnud Lesgedi, teiseks tulnud Team Titan, kes nüüd mängib Lions NXT nime all, Wortex, kes on nüüd 1nitiative Esports, ning Ratsport.