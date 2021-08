Tänak loodab, et Horvaatia hädad Belgias enam ei kordu

«Ma olen mõningaid klippe Ieperist näinud, mõistagi on tegemist väga kuulsa ralliga. Kuigi legendi põhjal näib see kohati võrdlemisi sirge ralli, siis leidub seal küllaga ohtlikke kraave, mis muudavad seal sõitmise uskumatult keeruliseks,» vahendas Hyundai pressiteenistus Tänaku võistluseelseid mõtteid.

«Meil õnnestus eelmisel aastal, kui võistlus viimasel hetkel ära jäeti, teha kohapeal üks test ning meie tunne oli, et tegemist saab kindlasti olema väljakutsuva nädalavahetusega. Lisaks saab see olema esimene kord pärast Horvaatiat, mil kihutame asfaldil ning see [aprillikuine ralli] polnud meie jaoks just kõige mugavam võidukihutamine. Pärast seda on meil olnud siiski aega [näiteks] Rally di Albal autoga kohaneda, seega ma loodan Ieperis ennast mugavamalt tunda,» lausus 2019. aasta ilmatšempion.