Kane lükkas tema vastu esitatud väited tagasi

«Tegin kümme aastat tagasi Tottenhami eest debüüdi. Kõik need aastad on fännid avaldanud mulle tuge ja armastust. Seetõttu teeb haiget, kui pean lugema kommentaare, kus minu professionaalsus küsimärgi alla seatakse,» alustas Kane ühismeediasse postitatud avaldust.

«Kuigi ma ei lähe olukorra detailidesse, siis ma soovin teha selgeks, et pole kunagi treenimisest keeldunud. Liitun homme (täna – toim.) klubi hooajaeelse ettevalmistusega nagu planeeritud,» jätkas Inglismaa koondise kapten.

«Ma ei teeks midagi, mis minu suhet mulle nii palju vankumatut tuge fännidega ohtu seataks. See on alati olnud nii, ka praegu,» lõpetas Kane.

Kuigi Manchester City on temast huvitatud, siis väidetavalt keeldub Tottenham nendega läbirääkimistesse astumast. Samas on üleminekust huvitatud ka Kane, kes on 28-aastane ja pole seni klubikarjääri jooksul ühtegi tiitlit võitnud.