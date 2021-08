Messi astub korra veel Barcelona kodustaadionile

Kuna kõik tuli üsna ootamatult, siis pole Messi saanud poolehoidjatele midagi öelda. Sestap tulebki ta 8. augustil veelkord Barcelona kodustaadionile Camp Noule, et anda pressikonverents.

Messi on Barcelona ajaloo kõige suurem jalgpallur. Tema nimel on meeskonna rekordid nii kohtumiste arvult, löödud väravate kui ka tiitlite arvestuses. Kokku on ta ametlikes mängudes mänginud Barcelona särgis 778 mängu, milles löönud koguni 672 väravat.