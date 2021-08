Pisarates Messi: ma olin kindel, et jään Barcelonasse

Sel nädalal andis Barcelona teada, et keerulise rahalise seisu tõttu ei saa nad Messiga lepingut pikendada ja 34-aastane argentiinlane lahkub klubist. Nüüd kinnitas seda ka jalgpallur ise, kuid lisas, et ei plaani lähiajal karjääri lõpetada.

«Proovisin käituda alandlikult ja austusväärselt ja loodan, et see jääb meelde minu klubist lahkumise juures. Kui valimised märtsis toimusid, rääkisin klubi presidendi Joan Laportaga ja olin kindel, et jään,» rääkis pallivõlur.