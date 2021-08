Prantsusmaa suurklubi on edastanud Messile kaheaastase lepingupakkumise, mille koguväärtus ületab 50 miljonit naela.

Väidetavalt on 34-aastase mängijaga võtnud ühendust õige mitmed klubid, aga hetkel on siiski kõige tõenäolisem, et Messi siirdub Prantsusmaale.