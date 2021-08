Päästeliitu toetanud Thierry Neuville: teiste aitamine on elu mõte

«Mul on vedanud, et saan oma unistusi iga päev realiseerida, tehes sporti, mis mulle kõige rohkem meeldib. See annab mulle ka võimaluse reisida mööda maailma ja kohtuda paljude fantastiliste erineva päritolu ja kultuuritaustaga inimestega,» rääkis Neuville Päästeliidu kodulehele.

«Aastate möödudes mõistsin, et kõigil pole sedasi vedanud ja paljud seisavad oma elus silmitsi enneolematute väljakutsetega. Seetõttu otsustasin, et tahan aidata erinevates autoralli hooaja toimumise paikades. Mul on suur rõõm, et saime 2020. aastal selle projekti käivitada ja loodan, et saan seda veel aastaid jätkata.

Tean, et paljud ühendused teevad hämmastavat tööd teiste inimeste, loomade ja kogu planeedi hüvanguks. Minu jaoks on teiste aitamine elu mõte. See abi võib olla ükskõik, millises vormis,» lisab ta.

«Rally Estonia puhul oli mul väga hea meel toetada Päästeliitu. Vabatahtlikul päästel on minu jaoks suur tähendus. Päästeliit hõlmab erinevaid vabatahtlike rühmi, kes päästavad elusid iga päev, nähtud vaevast ja ajast sõltumata.

Tahan tänada kõiki neid inimesi, kes panevad panevad iga päev oma südame teiste päästmisesse. Nemad on tõelised kangelased,» ütles rallisõitja.