Greensmithil on Belgia ralliks kasutada ootamatu jokker

Greensmith on seni sõitnud karjääri jooksul vaid kolmel puhtal asfaldirallil ja seetõttu pole tal selle pinnase peal veel erilisi kogemusi ja ta tunnistas, et Ieperis ei oska ta midagi oodata.

«Ma pole seal kunagi sõitnud ega isegi Belgias võistelnud, nii et see saab kõik uus olema,» rääkis noor britt WRC-sarja kodulehele.

Samas avaldas Greensmith, et tal on kasutada ootamatu jokker. «Minu kaardilugeja Chris Pattersoni naine on Belgiast – nad kohtusid Ieperi rallil. Olen mõlemaga rääkinud ja palunud neilt kohalike elanike numbreid, kellele saaksin helistada ja rallist rääkida,» rääkis M-Spordi tänavuse hooaja ainuke põhisõitja.